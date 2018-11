13 nov 2018 ángeles villacastín

la pasión por los caballos, Santi Serra lo lleva en la sangre. El apoyo de sus padres y de su hermano John han sido esenciales para su carrera profesional como entrenador. Desde muy joven soñó con un tipo de doma diferente al convencional, la doma en libertad, solo con la voz.

Para Santi, sus caballos son sus mejores amigos y estoy segura de que si les preguntásemos a ellos obtendríamos la misma respuesta. Le podremos ver en uno de los eventos hípicos más importantes del mundo, Horse Week, celebrado en IFEMA los días 23, 24 y 25 de noviembre.

Corazón Santi, no siempre los hijos siguen la estela de los padres, pero en su caso parece que ha sido esencial. ¿Ha heredado el amor por los caballos?

Santi Serra Sí, mis padres han sido criadores de caballos árabes, lo hacían por 'hobby'. Se puede decir que he nacido entre caballos. Desde siempre he visto su nobleza, su belleza: son animales que desprenden un sentimiento puro.

C. En la actualidad, ¿cuántos caballos tienen?

S.S. Ahora tenemos 36 caballos.

C. ¿Los quiere a todos por igual?

S.S. Siempre hay alguno que es más especial. Nika es la mejor yegua que tengo. Tiene 13 años, es árabe, es fuerte, muy inteligente y tiene mucho carácter. Me costó mucho domarla, sus antiguos propietarios no podían con ella. Ahora es una de las mejores del espectáculo: es una actriz, con sus movimientos, su agilidad. Hace tres años la nombraron la primera entre los cinco caballos mejores del mundo del cine la publicidad y el espectáculo.

C. Tiene caballos de diferentes razas, ¿tiene preferencia por alguna?

S.S. A mí me gusta el caballo de pura raza, soy muy amante de la genética, la morfología y la belleza que tienen. Es algo que me inculcaron mis padres: como te he dicho, ellos criaban caballos de pura raza árabe. Todas las razas me gustan, pero principalmente con la que me he criado ha sido con esa.

C. ¿Me puede explicar el tipo de doma que realiza?

S.S. Lo que hacemos es intentar hablar el idioma del caballo. Siempre digo que no se puede pretender que el animal se convierta en humano. Lo que hay que hacer es que el hombre se trasforme en animal. Buscar cómo hablan, cómo se comportan, cómo se mueven. Hay que hacer lo mismo para que te acepten, no hay que utilizar la fuerza.

Sin maltrato puedes conseguir todo"

C. Este mes se presenta en IFEMA. Se celebra la VI edición de Madrid Horse Week. ¿Cuál será su aportación a esta exhibición?

S.S. Yo me he puesto una meta en este espectáculo y quiero decírselo al mundo. Sin maltrato, con el bienestar y el juego, se puede conseguir lo que quieras de los animales. Vendrá Mika, el grupo de caballos árabes, el grupo de caballos lusitanos y mis perros golden collie.

C. Creo que hay una novedad...

S.S. Sí, este año participan los halcones y el espectáculo se llama 'Vuela libre'. Queremos que se vea qué diferentes tipos de animales se pueden llevar bien. Tienen un año cada uno y se llaman Fátima y Horus.

C. ¿Ha sido fácil conseguirlo?

S.S. No hay nada fácil. Es complicado hacerlo delante de más de cinco mil personas pero están respondiendo muy bien. Utilizamos la motivación y hacemos que el animal se encuentre bien con nosotros, esto es esencial.

C. Volviendo a los caballos, ¿necesitan cuidados especiales?

S.S. Buscamos su bienestar: por la noche duermen con mantas y vendas de descanso, comen entre tres y cuatro veces al día la mejor comida y el mejor pienso; el heno es ecológico. De día viven en el campo, distribuidos en pequeños grupos. Los cuidados veterinarios los tienen en el hospital de la Universidad Alfonso X El Sabio, que además son los patrocinadores de mi espectáculo en Horse Week.

C. Debe resultar complicado viajar con caballos.

S.S. No, viajan en camiones preparados, con calefacción y aire acondicionado. Viajan dos cuidadores con ellos, uno es veterinario. Cuando son viajes largos lo hacen en avión.

C. Por último, ¿es cierto que susurra a los caballos como en la famosa película de Robert Redford?

S.S. Lo que tengo es un idioma con ellos, para que ellos puedan entender y saber lo que tienen que hacer.

