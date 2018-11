2 nov 2018

Pensábamos que 'Operación Triunfo' no volvería a convertirse en un programa con éxito en España, Sin embargo, gracias a 'OT 17' y 'OT 18', el programa supera éxitos de audiencia cada semana. Ahora que los chicos de la última edición van a salir a la calle para firmar discos, los seguidores más fieles de este 'talent show' hacen colas infinitas para conocer a los cantantes.

No obstante, nunca olvidaremos a los primeros triunfitos en cruzar la pasarela. Ya hace 17 años que comenzaron su andadura en el mundo de la música y por eso han querido celebrarlo aunque no todos estaban presentes. De hecho, en la foto que han colgado a sus redes sociales, no estaban ni la mitad de los triunfitos que formaban la primera edición.

Aun así, con una tarta y algo de música, Nuria Fergó, Manu Tenorio, Chenoa, Geno, Natalia y Alejandro Parreño lo han celebrado por todo lo alto. "Os quiero!!! Esta tarta esta hecha con mucho cariño para vosotros ! #felizaniversario 17 años !!! @alejandro_parre @nuria_fergo@manu_tenorio1 @chenoa@genomachado y a muchos, os echamos de menos. Os quiero tanto, que estos ratitos no tienen precio ¡por muchos años más a vuestro lado", escribía Natalia en su cuenta de Instagram.

Esperemos que lo puedan celebrar muchos años más. ¡Felicidades!

