6 nov 2018

La revista People lleva tres décadas eligiendo al hombre vivo más sexy del momento y ya tiene elegido el de este año. Se llama Idris Elba, tiene 46 años y es londinense, aunque sus padres son de origen africano. Ha recogido el relevo del cantante de country Blake Shelton y se convierte así en el segundo artista negro en recibir este honor.

Es actor pero también productor y guionista. Su nombre es uno de los que más fuerte ha sonado en los últimos meses para tomar el relevo de James Bond, pero su fama se creó con su papel en 'Thor: Ragnarok' y 'Vengadores: Infinity War'.

En una entrevista hecha para esta misma revista ha asegurado que cuando recibió la llamada del triunfo, no se lo creía: "Me miré en el espejo. Fue como 'Sí, hoy estás un poco sexy'". Y concluye: "Es todo un chute de ego".

Ahora, se encuentra grabando un pequeño 'spin-off' de 'The Fast and The Furious 8' y el año que viene le podremos ver en una nueva versión de 'Cats'.

