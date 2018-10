25 oct 2018

Desde que su novio hincara la rodilla en medio del plató y le pidiera matrimonio, María Castro no había vuelto a pisar 'El Hormiguero'. Lo hizo anoche, acompañada de Angy Fernández, para presentar su último trabajo: la incorporación de ambas a la serie 'Amar es para siempre'.

Por su puesto, Pablo Motos quiso recordar ese 'momentazo' -aquí las imágenes- que dejó para la historia de la televisión. La actriz sentenciaba: "Madre mía, fue una pasada. Es que no me lo esperaba". Aunque dejó claro que no a todo el mundo le había parecido bien...

Hubo gente que dijo que me había expuesto demasiado"

Pero la gallega llevaba un mensaje de casa preparado para sus 'haters', para aquellos a los que les pareció que no procedía: "A mí me encantó. Aunque mi vida es privada, tengo un trabajo que es público. Hubo gente que dijo que me había expuesto demasiado, pero oye al que le gustase la petición de mano televisada genial y al que no, ¡que cambie de canal!".

María se casó el pasado mes de septiembre con José María Villalba en Bayona, en Galicia, rodeada de sus familiares y amigos. ¿Habría alguno de estos a los que no les sentó del todo bien esa exposición?

