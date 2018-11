11 nov 2018

Antes de que nadie se adelante y comiencen los rumores, Belén Rodríguez ha preferido ser clara. La tertuliana de 'Sábado Deluxe' se presentó en el programa con la cara visiblemente más inflamada y explicó el motivo.

Visto lo visto y después de que el cambio de Techi se convirtiera en viral, Belén Rodríguez explicó que su hinchazón no se debía al bótox, ni a un cambio estético, más bien ha sido fruto de una intoxicación.

"He comido boquerones en vinagre y me ha dado reacción alérgica pero ya me han pinchado urbason y estoy bien", ha explicado riéndose. Además, quitando hierro al asunto, ha bromeado al afirmar que el médico que le ha pinchado "era el médico guapo".

