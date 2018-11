11 nov 2018

Techi se convirtió en la estrella de la noche de telecinco es 'Sábado Deluxe'. La exconcursante fue entrevistada y desveló haber sufrido un aborto y estar haciendo frente a la anorexia, algo que dejó sin palabras a todos los presentes en el plató.

Fue delante de Omar Montes, que también se encontraba en el plató del 'Deluxe', donde Techi ha relatado que estuvo embarazada del exconcursante de 'GH VIP'. "Me hice un test y dio positivo. Se lo conté a mi madre y a mi representante, a nadie más. Cuando me pasó supe perfectamente de quién era porque al entrar en la casa me llegó el período", afirmó Techi. "Pues te habrás quedado embarazada del Espíritu Santo porque yo no dejé mi semillita", afirmó enfadado el ex de Chabelita.

Mientras él intentaba intervenir, Techi siguió relatando que le escribió para contárselo. Fue cuatro días antes de sentarse en el 'Deluxe' cuando, según ha confesado, sufrió "una hemorriga con la cual tengo un aborto bioquímico y no me tienen que hacer un legrado porque ya lo he expulsado".

Mientras Omar Montes seguía poniendo en duda la veracidad de lo que Techi ha relatado, Jorge Javier Vázquez leyó parte del escrito médico que aseguraba lo que la exmujer de Alberto Isla contaba. Finalmente, cansado de las palabras "denigrantes" de Omar, el presentador le expulsó del plató.

Su lucha contra la anorexia

Y es que no está siendo una etapa fácil para Techi. Según contó la exconcursante de 'GH VIP' entre lágrimas, también está haciendo frente a la anorexia. Ha contado que se ha sentido muy atacada por Chabelita y por Amor Romeira, que han criticado su físico a través de redes sociales.

"Amor Romeira se ha metido en redes sociales y me ha llamado gorda. Con eso no puede jugar ni ella ni nadie. Me gustaría y pediría que no se volviese a tocar esto", ha declarado. Además, sus padres son su gran apoyo: "En casa no tengo peso, quieren que empiece con los psicólogos y vuelvo a estar medicada de nuevo. Es muy delicado pero lo lucho por mi hijo", confesó entre lágrimas.

