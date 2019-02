1 feb 2019

La entrada de Techi en la casa de 'GH VIP' le ha servido para salir renovada -y posteriormente, retocada por obra y gracia de la estética-. Y eso que no duró mucho tiempo en el 'reality', pero está dispuesta a aprovechar la visibilidad que te da participar en uno de los espacios de Telecinco para volver a hacerse un hueco en el panorama del famoseo.

La que fuera novia de Kiko Rivera -y mujer, durante tres semanas, de Alberto Isla- va a probar suerte por un camino profesional que, hasta el momento, había permanecido intacto para ella. Techi hará su primera incursión en el mundo de la música.

Como lo leen. Por si no fuera de por sí la noticia suficientemente impactante, ojo, porque el encargado de darle la oportunidad no es otro que Javi El Gordo, el amigo de Omar Montes con el que la audiencia de Mediaset está más que familiarizada. Ese que ha defendido a capa y espada al ex de Chabelita, aunque en los últimos tiempos parecía que se habían distanciado.

Junto a ellos, Ochovo. Precisamente ha sido el cantautor el que nos ha ofrecido en su cuenta de Instagram un adelanto del que será el primer tema de Techi cabrera como vocalista y que tendrá, como se puede apreciar, aires flamencos.

¿Será esta la oportunidad que estaba esperando Techi para conocer cuál debe ser su futuro profesional? El tiempo dirá cuánto éxito tiene o si no estamos nada más que ante una colaboración puntual para matar el gusanillo y rellenar una línea más en el currículum.

