7 nov 2018

Lo que en un principio parecía una ausencia puntual, se está convirtiendo en un claro veto a Techi, una de las exconcursantes de 'Gran Hermano VIP'. ¿Por qué? Lo cierto es que no lo sabe ni ella misma o eso es lo que ha asegurado en sus redes sociales.

Su claro enfrentamiento con Isa Pantoja parece haberle afectado en lo laboral a la ex de Kiko Rivera: "A todos los que me preguntáis por qué no voy a las galas, que qué me pasa: no lo sé ni yo. Así que, por favor, si alguien me lo cuenta, si alguien me quiere decir por qué no voy, me lo contáis", comenzaba Techi.

Empezaba su discurso calmada, aunque a medida que hablaba, se encendía más: "Firmas un contrato, luego no puedes trabajar para otras personas y yo tengo una casa que pagar, un hijo que mantener, y me parece un poco asqueroso. Ya llego a este punto en el que te tocan los ovarios y tienes que saltar de alguna manera".

Aunque no entiende la decisión del programa, Techi ha dedicado unas palabras a sus compañeros, y más concretamente con Isa Pantoja, a quien no nombra en ningún momento pero deja intuir que es ella: "Lo cierto es que determinada señorita, se llena la boca diciendo que no necesita hablar de nadie para salir en la televisión. A ella no le gusta que digan su nombre, pero ella puede decir lo que quiera de quien quiera", concluye.

¿Será Isa Pantoja quién habrá vetado a Techi?

