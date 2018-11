13 nov 2018

'Operación Triunfo 2018' ha vivido un nuevo episodio que está en boca de todos. Lo que para los concursantes empezó siendo una broma, terminó siendo una ofensa para todos los seguidores de este 'talent show'.

Todo comenzó cuando los triunfitos quisieron gastar una broma a la dirección del programa, tumbándose delante de la puerta de su dormitorio, cerrado con llave hasta las diez y media, como protesta por no entender que no se les permitiera entrar en su dormitorio a las diez de la noche, como todos los días.

Fue la mayor bronca de la historia de 'OT'

Esta situación no sentó muy bien a la mayoría de los twitteros, que sin piedad alguna, criticaron a los cantantes por su actitud de pasotismo durante los dos meses que llevan en la Academia. Noemí Galera se vio obligada a actuar, quizás por la presión mediática. A las dos de la tarde, comenzó lo que para muchos fue la mayor bronca de la historia de 'Operación Triunfo'.

Los concursantes de 'OT' protagonizan un momento nunca antes visto en el programa. pinit

La directora de la academia le hizo saber a los triunfitos qué es lo que el público pensaba de ellos, algo que provocó las lágrimas de los triunfitos durante todo el día. Sin embargo, esto no se quedó ahí. Noemí Galera quiso hacerles saber que la confianza que ella había depositado en esta edición ya había desaparecido.

"Estoy muy cabreada y decepcionada, la confianza que había depositado se ha ido a la mierda absolutamente. La gente está esperando conoceros. Es una plataforma estupenda para que la gente os conozca y cuando os vayáis a vuestra casa no os va a ver nadie. Las firmas son un puto espejismo, y ahora vais como si fueseis los Rolling o Lady Gaga", afirmaba cabreada.

"'Operación Triunfo' no es un conservatorio"

Los concursantes no entendían la gravedad del asunto, ya que eran ajenos al revuelo causado por una "pequeña broma", según calificaron ellos. Noemí Galera termino su discurso alegando que: "Esto es un programa de televisión, porque si queréis estudiar música os vas a un conservatorio donde se aprende. Pero también hay un equipo que lo esta dando todo y que ama este programa. La sensación que me da es que no amáis Operación Triunfo, y si no estáis de acuerdo con esto, os vais".

Fue una charla muy tensa que se produjo dos horas antes del segundo pase de micros de la semana. Esto provocó que los concursantes estuvieran mucho más sensibles de lo normal y que sus canciones no lucieran tanto como se esperaba.

Comienza así una nueva etapa en 'Operación Triunfo 2018'.

Más noticias de 'Operación Triunfo 2018'

- ¿Los concursantes de 'OT' son realmente anónimos cuando entran en la Academia?

- Famous sale de la academia de 'OT 18' por urgencias debido a un problema de salud

- 'OT 2018' se defiende de las acusaciones de tongo