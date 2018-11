13 nov 2018

Hace un tiempo, Nuria Roca y Juan del Val, en una entrevista, explicaron que la suya era una relación abierta y que, quizás, esa fuese la clave de su triunfo. Pero parece que algo ha cambiado en su relación. Que necesitan redirigirla. Que se encuentran atravesando un bache para el que han precisado ayuda profesional.

Ayer, la presentadora se sentó de nuevo en 'El Hormiguero', espacio del que es colaboradora, y le confesó a su compañero Pablo Motos y a Raphael, invitado de la noche, que está acudiendo junto con su marido a terapia de pareja para intentar solventar esa mala etapa conyugal que les está tocando vivir.

"Llevo 20 años con mi pareja y me gustaría hacer y deshacer más la cama. He empezado a ir a terapia de pareja. Fui la semana pasada porque yo lo que quiero es llegar a los 45 años de casados que llevan Natalia y Raphael", confesaba para sorpresa de muchos, empezando por su interlocutor.

Me gustaría hacer y deshacer más la cama"

"No sabía si necesitaba o no la terapia, así que decidí ir a probar. Era una consulta un poco extraña, pero a mí me gustó. Convencí a mi esposo, que me miraba como si yo fuese una loca y allá que nos sentamos", continuaba antes de explicar que acudió porque una amiga que así lo hizo, aunque terminó divorciándose. Pero Nuria, tranquila, sostenía que su amiga tenía una crisis profunda y que ella salió de la consulta contenta.

Roca dio detalles de cómo fue ese encuentro con el profesional al que acudieron: "La primera pregunta que nos hizo a mi marido y a mí la terapeuta fue que por qué estábamos allí y dije la verdad. Nos preguntó por las relaciones sexuales, por la frecuencia, por la satisfacción Preguntó que cuántas relaciones teníamos, y Juan y yo no coincidimos en el número de relaciones".

"Yo saqué una conclusión: son las que son pero él se imagina más. Nos puso deberes y tenemos que poner en una hoja qué cosas ganas estando con tu pareja y qué cosas pierdes. Yo lo recomiendo, ¿eh?", terminaba Nuria.

