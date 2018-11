7 nov 2018

Ha sido uno de los traumas más grandes de su vida. Así lo contaba Nuria Roca en 'El Hormiguero', programa en el que colabora junto a Pablo Motos. Cuando la periodista se disponía a hacer su sección, ha sido el propio Pablo Motos quien ha metido a Nuria Roca en apuros.

El presentador aseguraba conocer a Nuria Roca desde hace tiempo, aproximadamente unos 20 años, y afirmaba que su imagen ha cambiado mucho, concretamente una parte de su cuerpo. Sin hacer caso a la petición de Nuria de no sacar la imagen, no tuvo más remedio que afirmar que: "Yo no quería contarlo porque es un trauma. Imagina tu infancia. Yo salía de la piscina tapándome las orejas de soplillo y ahora lo sigo haciendo porque eso no se olvida... sueño que se me despegan".

Nuria Roca reconoce haberse operado las orejas. pinit

Como leen. Nuria Roca tiene un trauma con las orejas. La colaboradora ya se sometió hace unos años a una intervención quirúrjica para mejorar aquello que más le traumatizaba. La foto que 'El Hormiguero' enseñó públicamente no dejaba de avergonzar a Nuria Roca. Esperemos que no haya soñado con ello esa misma noche.

Más noticias de Nuria Roca

- Nuria Roca, sorprendida por su hija en 'El Hormiguero'

- Nuria Roca agradece que la hayan despedido de TV3

- Nuria Roca confiesa su relación abierta y su marido se defiende en Instagram