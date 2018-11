15 nov 2018

Esta edición de 'Operación Triunfo' no pasará a la historia ni por su brillantez ni por la implicación de los concursantes. Y Noemí Galera no puede más. La directora de la Academia ya no sabe cómo llamar la atención a los jóvenes, a los que ha advertido por activa y por pasiva la importancia que tiene el esfuerzo para que la gente les espere a la salida del 'talent'.

Primero tuvo un enganchón con Noelia por menospreciar 'Camina', la canción que se convirtió en himno de 'OT 2017'. Sus comentarios llevaron a Galera a dirigirse a los concursantes: "Lo que os quería comentar es una cuestión de respeto, no solamente respeto entre vosotros sino que respetéis a los artistas que vienen, a los que vendrán y a los de la edición anterior sé que estáis haciendo la canción de este año, y ahí oí comentarios mientras hablabais de la letra que no me gustaron. Si vosotros estáis aquí es porque los artistas de la edición anterior lo petaron muchísimo".

La reprimenda no dio sus frutos y, un par de semanas después, la directora de 'OT' dijo sentirse "desolada" en una de las galas ante la falta de interés que estaban poniendo. Sí, lo cierto es que, semana tras semana, los elogios brillan por su ausencia tras las actuaciones y, eso, hace mucho más complicado que Noemí dé con la tecla para estar a gusto con ellos.

Superada por las críticas

De hecho, la última bronca en la Academia llegaba hace tan solo unos días. Durante la charla les decía, decepcionada, que la confianza que había depositado en ellos había desaparecido. Todo empezó con una especie de broma a la dirección del programa, solo que el ambiente no está como para hacer bromas.

"Estoy muy cabreada y decepcionada, la confianza que había depositado se ha ido a la mierda absolutamente. La gente está esperando conoceros. Es una plataforma estupenda para que la gente os conozca y cuando os vayáis a vuestra casa no os va a ver nadie. Las firmas son un puto espejismo, y ahora vais como si fueseis los Rolling o Lady Gaga", les regañaba.

Todo esto -quizás también que Juan Camus le lanzase un ataque a tenor del aniversario de 'OT 1'- ha provocado que Noemí se desinstale la aplicación de Twitter de su teléfono móvil. Lo confesó ayer, durante el chat en directo posterior a la gala. Después de muchos años de experiencia con este formato, parece que las críticas y el hartazgo están pudiendo con ella.

Noemí no da con la tecla para hacer de esta una nueva generación de 'triunfitos' triunfadores...

