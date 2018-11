15 nov 2018

Esta semana se conocía que unos ladrones habían intentado vender en un anticuario unos objetos que le habrían sido sustraídos a Isabel Pantoja de Cantora. Los hechos habrían tenido lugar hace casi un mes, pero no ha sido hasta ahora cuando lo ha sacado a la luz Kiko Hernández en 'Sálvame'.

Ayer, en 'Espejo Público', Francisco Rivera se manifestaba la respecto. No obstante, cuando se supo de un primer robo en el domicilio de la tonadillera, hace años, lo que se llevaron fueron unos lotes que pertenecían al propio Fran y a su hermano Cayetano. Así que, sus palabras al respecto despertaban una enorme expectación.

Han robado otra vez en Cantora, que mala suerte hombre..."

"En Cantora se denunció un robo hace muchos años cuando la justicia obligó a Isabel Pantoja a darnos las pertenencias de Cayetano y mías de los tres lotes que se habían hecho de los tres hijos. Esta señora declaró un robo y casualmente solo robaron los lotes de Cayetano y míos", relataba antes de añadir: "Eran cosas sin valor económico pero sí sentimental. Han robado otra vez en Cantora, que mala suerte hombre... yo no me lo creo. No me creo nada de Isabel Pantoja".

El torero revelaba que, hace años, un empleado de Cantora le contaba cómo la tonadillera "las cosas de valor económico de la cantante las tiene a buen recaudo, y las de valor sentimental las tiene abandonadas en un cuarto, comidas por los ratones".

Además, no tuvo reparos en hablar de cuánto ha cambiado Pantoja desde que murió su padre, Paquirri: "Cuando mi padre murió ya no quise volver a Cantora así que algo debí de ver, porque ella era una persona delante de mi padre, que era una mujer maravillosa, y otra cuando no estaba delante".

Más noticias de Francisco Rivera...

- Francisco Rivera: "Gracias a Dios, Tana está bien, pero la ONG es un fraude"

- Los hijos de Paquirri le recuerdan en el aniversario de su muerte

- Francisco Rivera sorprende a sus seguidores con un cambio de 'look'