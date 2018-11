16 nov 2018

El pasado miércoles, 14 de noviembre, se celebró la octava gala de 'Operación Triunfo 2018'. Con la expulsión de Carlos Right, el programa terminó su emisión con una de las despedidas más tristes de esta edición. Sin embargo, al plató acudieron varios artistas internacionales que alegraron la noche con su música.

El primer dúo estuvo formado por Marta Sánchez y Carlos Baute. Ambos presentaron su nueva canción, llamada 'Te sigo pensando', pero no fue esta la actuación que se convirtió en viral en las redes sociales. Sin duda, David Bisbal tuvo algo que ver.

Acudía a lo que él denomina como "su casa" para presentar su nuevo hit, 'Quiero pedirte perdón', acompañado por la artista colombiana Greeicy Rendón, con quien colabora. Sin embargo, la actuación al igual que la canción no fue lo más llamativo.

La riñonera roja que llevaba puesta Greeicy Rendón fue lo más criticado de la noche.

Miles de seguidores del programa comentaron en seguida el vestuario que la colombiana había elegido esa noche. Lo más criticado fue la riñonera que Greeicy usó como complemento durante su actuación. Miles de memes criticándole llenaron la red social Twitter.

La cantante, lejos de callarse, utilizó su cuenta de Instagram para contestar a todos los que le habían criticado por su vestuario. Una respuesta tan dura que rápidamente se ha convertido en viral.

Esto fue lo que dijo: "Llegar a un país al que respetas y darte cuenta de que burlarse de la libre expresión de la gente y querer dañar es cultura mundial. Pensé que aquí no hacían parte de... pero me han hecho la noche porque me he reído demasiado. Afortunadamente los artistas con el tiempo nos volvemos inmunes y seguimos siendo libres, o en mi caso nos divertimos con eso! Al menos mi visita no fue en vano. Pero debo confesa que me da un poco de... lástima? Por el mundo?", concluye.