15 nov 2018

Compartir en google plus

Nueva polémica al rededor de Marta Sánchez y Carlos Baute. Ambos acudieron al plató de 'Operación Triunfo' para presentar su nuevo tema, llamado 'Te sigo pensando'. Aunque esto significa que entre ellos no hay ningún problema, lo cierto es que hace unos años sí que lo hubo.

Muchos recordarán la canción de 'Colgando en tus manos'. Una melodía que llegó a millones de reproducciones en cuestión de días. No obstante, la mala relación que los dos cantantes tuvieron durante esa etapa se hizo presente en un plató de televisión. Fue la propia Marta Sánchez quien aseguró a Risto Mejide, en 'Viajando con Chester', que solamente recibió 6.000 euros del total de todas las ganancias. que se ganó con la canción.

Ahora, ambos han presentado una nueva canción y parece que existe un poco de resquemor. Roberto Leal aprovechaba que ambos estaban en el plató para preguntarles sobre su nueva colaboración: "Quinientos millones de visualizaciones ese ‘Colgando en tus manos’, han pasado diez años y ahora de pronto os vemos juntos… ¿Quién llama a quién? ¿Cómo surge esta colaboración?".

Y las respuestas no tienen desperdicio. Marta Sánchez comenzaba su discurso: "Fui yo. Fue hace ya dos años que llamé a Carlos y le dije que había cumplido cincuenta y que quería celebrarlo con él. Y bueno, él estaba en sus cosas y no pudo ser y...". El venezolano no pudo evitar contestar rápidamente. Un apullita en toda regla: "Y tú con las tuyas".

Ambos se rieron y lejos de crear polémica, Marta Sánchez continuó con su explicación: "Y bueno, luego lo llamé otra vez y aquí estamos", concluyó. ¡Habrá una nueva polémica con esta canción? Lo que está claro es que el éxito está asegurado.

Más noticias de Marta Sánchez

- Marta Sánchez, ilusionada con un joven empresario

- Marta Sánchez y Carlos Baute trabajarán juntos de nuevo

- A Marta Sánchez se le rompe el vestido y enseña los pechos en pleno concierto