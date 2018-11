17 nov 2018

Albert Rivera y Risto Mejide han protagonizado un encontronazo en Twitter y todo por un cartel publicitario diseñado por la agencia publicitaria de Risto Mejide. Una campaña llevada a cabo por el Ayuntamiento de Valencia a favor de la ciencia, en la que que se invita a conocer España por algo más que los tópicos. Y en la que para representarlo se han tachado palabras como 'flamenco', entre otras.

Palabra en la que se fijó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera al ver un anuncio de la campaña en una parada de autobús en Valencia junto al tema "es hora de cambiar los tópicos sobre España" y que decidió compartir a través de Twitter con una foto del anuncio y un texto en el que escribe: "A mí sí me gusta el flamenco. Paco de Lucía, Camarón, Vicente Amigo, Sara Baras, Miguel Poveda, Niña Pastori, Arcángel Flamenco, Rosalía... Todos ellos representan mejor a España que algunos políticos que reniegan de nuestra cultura. Lo que sobra son complejos".

Mensaje al que Risto Mejide no dudó en responder también en Twitter y con cierto tono de humor: "Gracias por la difusión, Albert. Pero no es una campaña ni pública, ni política, ni en contra de la cultura, sino de que la ciencia no figure entre nuestros tópicos. La próxima vez pondremos el logo más grande. Viva el flamenco y las campañas que consiguen difusión gratuita".

Gracias por la difusión, Albert. Pero no es una campaña ni pública, ni política, ni en contra de la cultura, sino de que la CIENCIA no figure entre nuestros TÓPICOS. La próxima vez pondremos el logo más grande. Viva el flamenco y las campañas que consiguen difusión gratuita.https://t.co/ax1vroLYAL — Risto Mejide (@ristomejide) 15 de noviembre de 2018

Un 'zasca' en toda regla del presentador y publicista que ya ha conseguido más de 1.200 'retweets' y más de 3.000 'me gusta' en la red social.

