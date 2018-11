20 nov 2018

Pensábamos que la gala de los Grammy Latinos, celebrada el 16 de noviembre, no escondía ningún acto más singular que la reacción viral de Natalia Lafourcade al ver como Maluma recogía uno de los galardones (Su cara se transformó en meme durante toda la noche).

Sin embargo, ha sido la exmujer de Fher Olvera, el cantante del grupo Maná, quién ha desvelado algo que nunca creíamos que podía suceder. La transformación física del cantante fue muy hablada ya que Fher Olvera se ha sometido a diferentes operaciones estéticas y por lo que parece, tiene una cara nueva.

Durante el programa mexicano 'De primera mano', la exmujer del cantante, Olvera, confesó que el artista casi sufre un gran accidente dentro del quirófano: "En el tiempo que estuvimos juntos sí se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Angeles, en la cara. Era operarse los ojos y la papada pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación", afirmaba.

Afortunadamente, el cantante se encuentra en buenas condiciones y pudo acudir a la gala de los Grammy Latinos sin problema alguno. Además, Olvera aporvechó la oportunidad de estar en directo en una cadena de televisión para opinar acerca de los nuevos retoques de su expareja: "No se tiene que enfocar en la cuestión física cuando él es tan gran artista, tan gran persona. Espero que no se haga nada más porque Fher no lo necesita", concluía.

