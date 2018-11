21 nov 2018

Una vez rota la relación, Chris Zylka no está dispuesto a que su ex, Paris Hilton, se quede con nada. Al menos, no con lo que haya costado una suma importante de dinero. Igual, puede reutilizarlo en una relación posterior o ponerlo a la venta de segunda mano...

Lo de la segunda mano no es una manera de hablar, porque lo que le acaba de reclamar el actor a la multimillonaria que le ha dejado compuesto, sin novia y sin boda, es el anillo de compromiso con el que le pidió que fuese su esposa. No es para menos -que se lo haya pedido-, porque está valorado en dos millones de dólares.

Es TMZ, donde también se recogieron declaraciones de su entorno cercano hablando de que la relación estaba absolutamente terminada, quien ha publicado que Zylka le ha pedido que le devuelva ese anillazo de tanto valor económico ahora que el valor sentimental ha quedado anulado.

Lo cierto es que parece que Paris tiene algún tipo de alergia al compromiso, porque es la tercera vez que está a punto de casarse y recula cuando se va acercando la hora de la verdad. Antes que con Chris, se comprometió -y dejó posteriormente- con Jason Shaw y con Paris Latsis.

