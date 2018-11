21 nov 2018

Sofía Suescun ha querido ser totalmente transparente. Aunque todo el mundo cree que tiene un 'affaire' con Kiko Matamoros, ella ha negado que exista cualquier tipo de relación sentimental al respecto. Los rumores no surgen de la nada y han sido unas fotografías las encargadas de hablar por sí solas.

Ambos compartieron más que miradas en el plató de'Gran Hermano'. Sin embargo, la bomba estalló cuando salieron a la luz unas imágenes en las que podíamos ver a Sofía Suescun y al colaborador de 'Sálvame' disfrutando, muy acaramelados, de una noche en una conocida discoteca. Parecía que la gente que les rodeaba no les importaban, al igual que los rumores que existen sobre ellos.

Ha sido la propia Sofía Suescún, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', programa en el que colabora, quien ha querido dejar todo muy claro: "Lo veo como un padre. Con él tengo conversaciones maduras que no puedo tener con Alejandro, porque no me puede seguir el hilo o porque no me entiende", explica.

Aunque asegura que el amor no tiene edad, la ganadora de 'Supervivientes' no ve a Kiko Matamoros como una posible pareja: "Con Kiko hablo en un actitud cariñosa, cercana... Me saca 40 años y vale que el amor no tiene edad, pero no es el caso", concluye.

Más noticias de Sofía Suescun

- El desnudo integral de Sofía Suescun cantando a la libertad

- Maite Galdeano confiesa en qué se ha gastado Sofía Suescun el dinero de 'Supervivientes'

- Salen a la luz las fotos del flirteo entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun en una discoteca