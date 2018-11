23 nov 2018

En medio de una ola de rumores sobre su última crisis sentimental, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y el 'rey del desgüace' Luismi Rodríguez, no faltaron a la entrega del premio de la Peña Cuarto Poder a la 'extraña pareja’, acto que se celebró en uno de sus tradicionales almuerzos en Casa Lucio. Un enorme corazón rojo firmado por el artista Demo fue el trofeo que tendrán que compartir y que recogieron muy divertidos, a pesar de que se sometieron a una tormenta de preguntas por parte de los periodistas miembros de esta peña, que casi siempre giraron en torno a la continuidad o no de su relación.

Fue muy curioso que, mientras Ágatha se alzaba en portavoz de los dos y evitaba decir claramente si seguían juntos, los hechos demostraban que habían superado su última crisis dado que se pasaron casi toda la comida cogidos de la mano, eso sí, debajo de la mesa para evitar más miradas que las justas. "Nos encanta recibir este premio, nos ha hecho mucha ilusión ser la ‘extraña pareja’. No suelo enterarme de lo que dicen de nosotros pero te aseguro que al día siguiente de conocernos ya hablaban de nosotros en ciertos programas. De momento, no somos de hablar de estas cosas, quién sabe si el día de mañana si estamos necesitados de dinero tal vez nos planteemos vender estas cosas pero hoy por hoy no", dijo Ágatha con ese peculiar humor que la caracteriza. "Nunca he cobrado en mi vida un euro por hablar de mis cosas y Luismi tampoco, es más, él hasta ha pagado para que no hablen", añadió dejando bien claro que no iba a entrar al detalle.

Pedro J., agua pasada

Cuando le preguntan por su exmarido Pedro J. la diseñadora no quiere ni pronunciar su nombre. Eso sí, al recordar la infidelidad que le perdonó en su momento asegura que "no me arrepiento de portarme bien" y con eso lo dice todo. Una de las pocas veces que Luismi se pronunció fue para hablar sobre el futuro de los desguaces La Torre por la millonaria de deuda que mantiene con Hacienda. "Todo va por el buen camino, pero es verdad que se debe a una mala gestión mía dado que he invertido en proyectos muy ambiciosos", sentenció.

La sombra de la infidelidad

Sembrada y rápida, Ágatha siempre apunta a la diana. A la pregunta de qué siente al ver por fin a sus hijos posar junto a la actual mujer de su exmarido, asegura que "cuanto más la conozcan mejor para mí". En un gesto que prueba lo bien que están, Luismi confesó que lo mejor de Ágatha es que "hay pocas mujeres como ella, es una crack", mientras que a la hora de buscar algo malo en su pareja la diseñadora solo dijo que "hasta lo peor de Luismi tiene mucho encanto".

Ágatha habría pillado, por casualidad, un mensaje de otra mujer en el móvil de Luismi

Aunque no tienen pensado que harán en Navidad, lo cierto es que se nota en sus miradas que el Fin de Año promete ser redondo. Tan unidos están que Ágatha aseguró que ya conoce a la primera nieta de Luismi, "una niña preciosa que es igual que su abuelo", a la vez que añade que no tiene ninguna necesidad de volver a casarse. "¿Pero qué gano yo casándome ahora?", repitió varias veces. Pasaron la comida sin soltarse la mano, ella le daba de comer de su cuchara a su pareja y hasta se besaban delante de todos, fue al final de la comida cuando Luismi se vino arriba y declaró que "me encanta beberme el vino caro de Pedro J. y ducharme con su gel". Se nota que la unión con Ágatha está por encima de sus enfados por un Whatshapp de otra mujer que, según se comenta Ágatha, habría "pillado" por casualidad en el teléfono de su pareja. De ahí vino el enfado, la crisis y la separación física, dado que la diseñadora justo viajó una semana a México para presentar su colección de moda. Ahora, todo apunta a una reconciliación gracias a los huevos de Lucio, que son irresistibles para cualquier pareja.

