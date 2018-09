14 sep 2018

Compartir en google plus

No es la primera vez que lo intenta. María Teresa Campos hace tiempo que no aparece en televisión con su propio programa. Desde su última aparición en 'Qué tiempo tan feliz', programa que presentaba y dirigía a su forma, la periodista no ha vuelto a tener programa, ni se la espera.

Sin embargo, María Teresa no deja de intentarlo y aprovecha todos los momentos en los que tiene oportunidad para lanzar indirectas a Telecinco y más concretamente a Paolo Vasile. Las últimas pullitas de la presentadora se produjeran durante el cambio radical de sus hijas, Terelu y Carmen Borrego.

Nada más aparecer en plató, en pleno directo, y recibir el cariño del público, María Teresa aseguró que ese cariño recibido era su "capital". "Es el mejor que puedo tener", aseguraba. No obstante, unos instantes después, María Teresa tuvo un pequeño "despiste" y quiso sentarse por "error" en la silla de Carlota Corredera.

Más noticias de María Teresa Campos

- Las secuelas físicas que le dejó el ictus a María Teresa Campos

- Así es la mansión que vende María Teresa Campos

- María Teresa Campos: "Nadie me habrá oído a mí decir que me quiero jubilar"

¿Sabías que María Teresa Campos es Géminis? Consulta su horóscopo