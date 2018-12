7 dic 2018

Suelo ver fotos de Alejandro Sanz disfrutando de sus hijos en barco en la bahía de Miami, porque el cantante, que ahora emociona diciendo que "no tiene nada", lo tiene todo. Tiene cuatro: Manuela de 16 años, Alexander de 14, Dylan de 6 y Alma de 4 años. Estos dos últimos, fruto de su unión con Raquel Perera, esa joven que en su momento lo dio todo por él en lo profesional cuando trabajaba en la discográfica Warner y que paso a ocuparse de sus emociones a tiempo completo.

Antes lo intentó con la modelo mexicana Haydy Michel, pero la cosa no funcionó y le abocó a una relación extramarital con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera a cuyo hijo no dudó en reconocer tres años después en un comunicado público.

Alejandro sabe que para emocionar tiene que estar emocionalmente equilibrado y eso lo ha conseguido a lo largo de estos años en los que le han partido el corazón, se le ha apagado la luz varias veces, otras tantas se ha preguntado "¿si, era ella?", pero ha pisado siempre fuerte hasta poder cantar que no tiene nada cuando ahora precisamente lo tiene todo. Éxito en lo profesional y en lo personal. Tú has puesto banda sonora a nuestra vida y, precisamente, no nos puedes dejar sin nada.

