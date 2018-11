18 nov 2018

Este viernes en A Coruña lucía el sol, algo poco habitual por estas fechas, pero que Marta Ortega ha conseguido. Para eso es la segunda mujer más rica del mundo y puede influir hasta en la metereología. En la puerta del creador del imperio textil, escenario de la boda, una discreta mujer del servicio ultimaba la limpieza del portón por el que horas más tarde accedieron los ilustres invitados de la que todos coinciden en calificar como la 'boda del año'. Es la segunda para la flamante pero discreta heredera y la primera para el novio, Carlos Torretta.

Su historia de amor fue un flechazo en toda regla. El glamuroso cumpleaños de Eugenia Silva, enero de 2016, sirvió de escenario para que la pareja se conociera y comenzara lo que hoy han sellado con el tradicional 'sí, quiero', ante un notario amigo de la familia.

Han dado dos lecciones: una sobre el amor, y las segundas oportunidades que muchos son capaces de consumar por encima de todo, y otra de elegancia. Desde los camareros a las flores, pasando por los estilosos vestidos de las invitadas o los obsequios 'chic' que han recibido los asistentes.

Marta ha encontrado en carlos una persona en la que apoyarse

No han necesitado escenarios bucólicos ni 'weedings planners' ni coros celestiales ni chefs estrellados… MC (Marta y Carlos) se han casado en A Coruña, en casa y lo han celebrado en el Club Naútico que han remodelado ellos mismos y cuya reforma algunos no han sabido reconocer que la disfrutaran luego. Pero eso a los Ortega no les importa, y han facilitado la cobertura informativa a pesar de que son antiflashes y quieren preservar su intimidad.

Por eso su boda es un discreto búnker informativo con acuerdos de confidencialidad de por medio, que lo hacen más peliculero si cabe. Pero lo más importante es que la mujer que viste a medio mundo, la que de verdad es una 'influencer' y una embajadora de su propia marca, hoy es feliz porque no se rinde y ha encontrado en Carlos algo que no le dará todo el dinero del mundo, una persona en la que apoyarse, en la que confiar, en la que disfrutar de los placeres de la vida y, lo más importante, con la que formar de nuevo una familia, ya que la primera vez no fue posible. Y pensar que Marta no quería ir aquel cumpleaños porque no es muy de fiestas… Será verdad que el destino existe. ¡Felicidades, pareja!

Más Conficencias...

- Confidencias: maldita adicción

- Confidencias: la vida sigue

- Confidencias: Isabel Pantoja y el comodín de la llamada