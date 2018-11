24 nov 2018

Rozalén se ha estrenado en el mundo de la literatura. La conocida cantante acaba de publicar su primer libro autobiográfico titulado 'Cerrando puntos suspensivos', donde ha hecho revelaciones de su pasado más oscuro.

En su libro, Rozalén narra uno de los capítulos más dolorosos de su vida y cómo su exnovio la sometía a continuos malos tratos físicos y psicológicos: "Hoy me ha castigado en mi casa. Anoche salí con mis amigos y he llegado cuando ya era de día. Me ha preguntado con quién, cómo, cuándo y dónde. Me ha mandado a la cama y ordenado silencio y reflexión. No lo acompañaré en el plan de la noche ni sabré de él en dos días. Yo he aceptado mi culpa y cumplido mi castigo", escribe en un pasaje del libro.

Le ha sentado mal que le diga que esta mañana me forzó"

También entraron en acción los celos por parte de él, que a su vez presumía de romances con otras mujeres. "Ha echado de casa a dos amigos porque eran antiguos amantes. Me ha metido en un cuarto en plena fiesta para preguntarme qué tengo con mi amiga, aunque no me sienta atraída por mujeres", narra.

También hubo insultos como "loca, fea, bicho, gorda..." y abusos en la intimidad: "Le ha sentado mal que le dijera que esta mañana me forzó, como otros días, aunque yo no quisiera, aunque me encontrara enferma... Ha comenzado a gritar, a insultar. He cogido corriendo las llaves del coche y he salido corriendo".

Por suerte, todo eso para ella quedó atrás. Ahora, Rozalén ha encontrado en su nuevo novio un tipo de relación tranquila y llena de paz, muy diferente a la que tuvo anteriormente.

Más noticias sobre Rozalén...

- Rozalén habla de su novio: "Es periodista y es maravilloso"

- Rozalén: "Nada te pone a salvo de la violencia"

- Rozalén: "He compuesto el disco en uno de los peores años de mi vida"