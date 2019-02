4 feb 2019

La actuación que protagonizaron Rozalén, Amaia Romero y Judit Neddermann fueron las más esperadas en los Premios Goya 2019. Antes, le llegó el turno a Rosalía, que con una versión de 'Me quedo contigo' cautivó a la mayoría de los telespectadores.

No obstante, desde que se anunciara la presencia de Rozalén y Amaia en estos premios, muchos 'fans' se quedaron hasta el final de la gala para poder ver a la triunfita cantar. No obstante, su actuación no fue del todo bien: unos segundos antes, un fallo técnico en la música obligaba a Amaia a salir al escenario y dar explicaciones al público.

Muchos se tomaron esta disculpa como una metedura de pata más de la ganadora de 'Operación Triunfo 2017'. Las críticas no se hicieron de rogar en las redes sociales pero por suerte, muchos de sus compañeros la defendieron, alegando la gran responsabilidad que Amaia había tenido en ese momento.

Uno de estos profesionales fue su compañera de canción, Rozalén, que no dudó en defenderle a capa y espada en sus redes sociales: "La rapidez, profesionalidad y naturalidad de Amaia nos salvó de poder interpretar la canción como ensayamos", concluía la cantante. A pesar de este fallo técnico, las tres cantantes disfrutaron mucho del momento y las felicitaciones no tardaron en llegar. Esperemos que puedan repetir este momento alguna vez más en su vida.

