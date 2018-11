25 nov 2018

Salud, dinero y amistades. Jorge Javier Vázquez puede presumir de vivir uno de sus mejores momentos, y de ahí que se sienta doblemente orgulloso de saber estar en soledad.

Volcado en su carrera profesional y muy tranquilo en su nueva vida de single, el teatro le dio la paz y la televisión una fama que ha ido digiriendo a medida que cumplía años. Más seguro que nunca, hoy ni tiene pareja ni la busca. Divertirse y disfrutar son sus lemas preferidos.

Corazón No solo se ha comprometido con la adopción de galgos que buscan un hogar sino que su última aparición mediática ha sido para actuar como embajador de la iniciativa que Dormitienda ha realizado para colaborar con la Asociación contra el Cáncer. Ya puestos a hablar de colchones, dígame qué tal duerme y si hay algo que le altere especialmente.

Jorge Javier Vázquez No me cuesta nada conciliar el sueño. Lo que sí me pasa es que me despierto varias veces. Ahora con las galas de GH VIP de noche tengo más descontrol de horario.

C. Y será todo más plácido con el éxito de esta nueva edición de 'GH VIP'.

J. J. Ya intuí que algo bueno iba a pasar cuando el equipo me enseñó cómo iba a ser, pero te aseguro que no imaginé que tanto. Noté que la gente tenía ganas de reality y, al ir apareciendo los nombres de los concursantes, sentí que no se recibían con perjuicios, ya que hoy a nadie le importa reconocer que ve 'GH'.

C. Lo que ya suena a pasado son los realities de anónimos.

J. J. Creo que en las televisiones generalistas han llegado a su fin. Puede que sea porque no tenemos paciencia para incorporar nuevos nombres que desconocemos. La ventaja es que aquí todos llegan con las tramas hechas.

C. ¿Se digiere bien el éxito?

J. J. Es un comienzo de curso muy tranquilo, y más teniendo en cuenta que hace dos cursos yo estaba acabado para algunos. Tuvo que llegar Supervivientes para resurgir. Por eso vivo el éxito de una manera muy tranquila, sin olvidar lo que pasó antes.

C. ¿Significa entonces que ya no le afectan las críticas?

J. J. Tienes que ser consciente de que no todo depende de ti y te aseguro que hoy mi única aspiración es la tranquilidad y que se renueven los programas.

Ahora estoy tan bien que no me permito sufrir"

C. ¿Tener sus vanidades cubiertas le hace estar más relajado?

J. J. Yo solo quiero divertirme trabajando. Para mí es fundamental pasarlo bien y lo he conseguido. A estas alturas no voy a convencer a los que nunca he gustado. Te quedas muy tranquilo cuando entiendes que ya no te asusta pensar que llegará el día que no vuelvas.

C. Lo de no volver es algo que repite en casi todas las entrevistas...

J. J. Pero piensa que hace un año estaba defenestrado y eso te obliga a ordenar tu cerebro y a entender que todo puede cambiar en un día.

C. Hay quien considera que de tanto consejo que da a las concursantes parece un predicador de 'GH'.

J. J. Otra cosa que he aprendido es que cuanta más gente te ve en un formato de estas características las posiciones se polarizan al máximo. Los que te quieren te adoran y los que te odian lo hacen con más fuerza.

C. Lleva un tiempo que parece está en absoluta sintonía con Isa Pantoja. Cualquiera diría que la quiere adoptar.

J. J. No tengo ni su teléfono. Me produce ternura porque me identifico con ella, sobre todo cuando la critican por su manera de divertirse o por sus relaciones sentimentales o sexuales. Yo he tenido sus mismos miedos a que saquen una foto comprometida o la sensación de estar vigilado…

C. ¿Coincide con ella en que le cuesta romper sus relaciones sentimentales?

J. J. Esa es una de las situaciones más complicadas de la vida. De todas formas se me ponen los pelos de punta cuando la gente da lecciones sobre las parejas porque, según esos argumentos, lo he hecho todo mal. Bastante difícil es tener pareja como acertar en el momento de la ruptura. De ahí que prefiera que me dejen.

Jorge Javier Vázquez durante la entrevista. pinit

C. ¿Y en qué punto se encuentra con su exnovio Paco?

J. J. No hablamos nada. Es verdad que sigue trabajando en mi escuela y que cuando yo estoy fuera de casa él viene para ocuparse de los perros, pero sin palabras. Está todo estudiado a través de terceras personas

C. Tal vez sea porque aparentemente ninguno de los dos ha rehecho su vida y eso facilite esta situación.

J. J. Pues no lo sé, pero si encuentra a alguien que le hace más feliz lo aceptaría, porque el amor es eso. Yo ahora me siento como los chicos de 18 años cuando llega el verano. La diferencia es que me pasa a mis 48 y en el mejor momento de mi vida profesional, psicológico y corporal.

C. Vamos que se lo está pasando pipa.

J. J. Cuando hablo de cómo me lo paso delante de parejas que llevan años siento que me miran con una envidia…

C. Es lo bueno que tiene la libertad.

J. J. No reniego de la relación de pareja, porque te aseguro que hemos disfrutado mucho, sobre todo cuando nos íbamos de vacaciones. Pero ahora todo me va tan bien que no me permito sufrir.

C. Por cierto toda la vida luchando con la báscula y ahora por fin está como quería. Y encima no para de ligar.

J. J. Me entretengo y divierto un montón, creo que es porque en el fondo no busco nada. En otros momentos soñaba con un novio y me creaba mucha ansiedad. Hoy descubro gente maravillosa con la que puedes quedar sin más. Para mí la gran conquista es saber estar bien solo y no necesitar a nadie ni que tu felicidad dependa de otro.

C. ¿Ha conseguido vender su propiedad de Florida?

J. J. No. Si soy sincero, no estoy poniendo mucho empeño, pero de momento sigue en venta. Lo que pasa es que no sé dónde instalarme. Lo único que tengo claro es que quiero tener más terreno para mis animales y que a Madrid no volveré.

C. Ha reconocido que es la primera vez en su vida que tiene miedo de ir solo por las amenazas que recibe.

J. J. Hay mensajes por las redes que me ponen los pelos de punta y los insultos son de una violencia tremenda. Te aseguro que alucino con muchísimas amenazas

Jorge Javier Vázquez durante la entrevista. pinit

C. ¿Qué opinión le merece la batalla legal que han emprendido Miguel Bosé y Nacho Palau? ¿Está conforme con la gestación subrogada?

J. J. A Miguel no le conozco y de Nacho me han hablado fenomenal. Creo que en España es necesario que se legalice la gestación subrogada para que sea la mujer quien decida si quiere o no. Siempre se habla del dinero y no creo que sea lo fundamental porque hay mujeres que por ayudar lo hacen de forma solidaria.

C. ¿Dará este año las campanadas?

J. J. No voy a dar las campanadas nunca más en mi vida. Primero porque ya lo he hecho y segundo porque no me hace especial ilusión.

C. ¿Y ve posible una reconciliación con Isabel Pantoja?

J. J. Mi conclusión es que hay muchas cosas de ella que no soporto pero reconozco que en el fondo le tengo cariño.

C. ¿Cuándo va a volver a escribir?

J. J. No tengo esa necesidad y sí de subir a un escenario. Me cuesta mucho escribir y pienso que no tengo nada que contar.

C. Sigue triunfal con la gira de su espectáculo 'Grandes éxitos'.

J. J. Tenemos fechas cerradas hasta julio de 2019. Estoy feliz porque llenamos en todas partes y me encanta irme de gira.

C. ¿Cómo pasa su día libre a la semana?

J. J. Suelo estar en casa vagueando.

C. Dígame una canción que podría definir su actual momento.

J. J. 'Revolución sexual' de la Casa Azul.

