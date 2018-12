7 dic 2018

No son buenos momentos para Jorge Javier Vázquez. El presentador ya afirmó hace unos días que las críticas le están afectando mucho a su estado de salud, algo que no le había ocurrido nunca antes. Sin embargo, parece que esto no le frena, pues nada más acabar 'GH VIP' presentará 'VIP a VIS', un nuevo 'reality' de parejas.

Por el momento, está centrado en presentar las galas de 'GH VIP' que llegarán a su final en tan solo dos semanas aproximadamente. Es aquí donde Jorge Javier ha tenido que poner, según él, los puntos sobre las íes. En la noche de ayer, 6 de diciembre, el presentador se enfrentó al público en pleno directo, algo que no sentó nada bien a los allí presentes.

"Intento tener paciencia en plató, pero no me entero cuando hablan. Si yo no me estoy enterando, en casa pasa igual", aseguraba. Al parecer, Jorge Javier no estaba muy de acuerdo con los abucheos que los concursantes oían en la casa de Guadalix. Sin embargo, estos gritos no dejaron de sucederse durante toda la noche algo que incendió mucho más al presentador.

"El valor del abucheo ha perdido toda credibilidad. Es que es muy molesto", concluía. Días antes ya tuvo que dar, de nuevo, su opinión al respecto: "Quien sufra viendo este programa, que lo deje de ver. Se hará un favor a sí mismo y a nosotros". ¿Es positivo para el presentador enfrentarse de esta manera al público?

Más noticias de Jorge Javier Vázquez

- Jorge Javier Vázquez: "Vivo el éxito sin olvidar lo que pasó antes"

- 'GH VIP': Jorge Javier Vázquez acusa a Suso de machista

- Suplantan la identidad de Jorge Javier Vázquez, que amenaza con denunciar