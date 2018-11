25 nov 2018

Compartir en google plus

Paula Echevarría está radiante. Desde que comenzase a salir con Miguel Torresla actriz no para de sonreír, y no es para menos. Junto al futbolista, Paula ha encontrado la tranquilidad tras su sonado divorcio de David Bustamante.

En sus inicios, eran pocas las imágenes que la 'influencer' compartía junto a su chico. Pero, poco a poco ha comenzado a compartir con sus seguidores románticos momentos. Este fin de semana Paula Echevarría ha compartido una imagen de ambos antes el espejo con el título 'Love'.

Paula Echevarría y Miguel Torres, agarrados de la mano. pinit

También ha compartido un vídeo en el que la pareja se come a besos ante la cámara, mostrando la gran complicidad que les une. Además, al vídeo Paula Echevarría le ha añadido una significativa canción titulada 'Love of my live', de Queen, refiriéndose a Miguel Torres como 'el amor de su vida'.

Paula Echevarría y Miguel Torres besándose ante la cámara. pinit

Más noticias sobre Paula Echevarría...

- Paula Echevarría desvela su truco para prevenir las estrías

- Paula Echevarría la lía con un chiste homófobo

- Paula Echevarría y Nuria Marín hacen las paces en directo