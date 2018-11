12 nov 2018

¿Quién le iba a decir a Paula Echevarría hace un año, cuando su vida aún era una maraña de la que parecía no poder salir para zanjar su relación con David Bustamante que hoy estaría viviendo este momento de plenitud? La actriz es feliz al lado de Miguel Torres y, de vez en cuando, lo muestra al mundo.

Este fin de semana ha sido uno de esos momentos en los que Paula se ha puesto romántica y ha colgado una imagen con un texto que desprende amor en cada una de sus letras. Eso sí, en inglés. "I love you to the moon and back". O lo que es lo mismo en castellano, para que lo entienda un espectro más amplio: "Te quiero hasta la luna ida y vuelta".

En la imagen se pueden ver dos manos entrelazadas que, no podemos asegurar que sean las de Paula y el futbolista del Málaga, aunque nos encantaría que así fuera. Además, propone una canción para ese momento tan especial entre ellos: 'Always remember us this way', de Lady Gaga.

Estos son la imagen y le mensaje con los que Paula Echevarría proclama su amor por Miguel Torres. pinit

Lo cierto es que parece que la distancia no está siendo un obstáculo para que su relación prospere. Hay que recordar que el pasado verano, tras el descenso del Málaga a Segunda división, se llegó a hablar de la posibilidad de que negociase con algún club madrileño de la máxima categoría. Una situación ventajosa tanto a nivel profesional, como personal, ya que podría estar más cerca al lado de Paula.

Más noticias de Paula Echevarría...

- Paula Echevarría desvela su truco para prevenir las estrías

- El vestido "animal print" de Paula Echevarría que queremos copiar ya

- La falda de Paula Echevarría que puedes comprar en Mango