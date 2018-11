26 nov 2018

Eugenia Martínez de Irujo como nunca la habíamos visto: en medio del Atlántico Norte en 'Planeta Calleja' y respondiendo, sin miedo a nada, sobre todos los aspectos de su vida pasada, presente y futura que el aventurero Jesús Calleja le preguntaba. Ayer, la menor de todos los hijos de la duquesa de Alba dejó con la boca abierta a más de uno.

Lo hizo con las declaraciones sobre Jesús Aguirre, el segundo marido de su madre, para quien tuvo unas palabras muy duras que se han copado los titulares desde primera hora de hoy. Porque la duquesa de Montoro se refirió a él como "cero humano, muy malo".

me dijo unas cosas con 11 años que se me quedaron grabadas"

Eugenia relataba el infierno que vivió junto a él: "Yo dormía siempre con ella, estaba siempre con ella hasta que se enamoró de este individuo algo que fue pésimo para nosotros. Todo cambió cuando se casó con él, con Jesús Aguirre".

"Para mí ha sido un personaje muy culto, muy preparado, jesuita, cultísimo, todo lo que tú quieras pero cero humano, muy malo. A mí me dijo unas cosas con 11 años que se me quedaron grabadas y todavía las tengo", añadía ante la atenta mirada del leonés.

Eugenia siguió hablando de Aguirre cuando fue preguntada por cómo había sido su infancia: "Voy a abrir un melón.. Pues me llamó a su despacho y primero me dijo que si vivíamos en casa era todo gracias a él. Como empezó tan desagradable, yo tenía 11 años y me puse a llorar, se me caían las lágrimas. Me dijo que entendía que estaba llorando porque mi madre estaba mala de corazón, que jamás ha tenido nada de corazón, y que le quedaba muy poco de vida y que cuando le pasara algo que tuviera en mi conciencia que la culpa era mía y todo delante de su secretaría y del administrador de la casa".

Me enfrenté a él muchas veces, pero mi madre siempre le defendió"

"Y eso lo tendré clavado aquí toda mi vida. Para mí ha sido una persona, pero no solo para mí, para el resto de mis hermanos, nefasta para nosotros. Todo el mundo le tiene a este hombre como en los altares, pero mira me quedo muy bien sacando lo que ha sido en realidad", continuaba.

"Fue horrible y duró 25 años. Me enfrenté a él muchas veces, pero mi madre siempre le defendió y siempre quiso que le viéramos de otra manera que era imposible verle. Cuando murió, no sé si habrás visto imágenes, ella salió, llorando, diciendo que había sido el hombre y el amor de su vida. Fue algo que yo nunca entendí", concluía.

