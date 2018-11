28 nov 2018

Eugenia Martínez de Irujo sonríe. Lo hace desde que se cruzó en su vida Narcís Rebollo, ese hombre con el que, hace un año, se casó por sorpresa en Las Vegas. Y lo hace también en la última foto que ha colgado en su cuenta de Instagram y que, dice, va dedicada precisamente a él.

Bueno, también a todos los que el pasado lunes se tomaron un segundo de su tiempo en felicitarla por su 50 cumpleaños. La duquesa de Montoro ha mostrado su imagen más atrevida: desnuda, pero tapada con espuma, dentro de una bañera y soplando una vela por la entrada en esa nueva decena.

"A todos vosotros que me habéis felicitado por mi cumple hoy y por lo de Calleja. MUCHÍSIMAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS. Desde ayer he contestado 1 x 1 a todos los que he podido... Agradecidísima por todo el cariño. Os adoro. @narcisrebollo tu foto mi amor", escribía al lado de la instantánea.

Con "lo de Calleja", Eugenia hacía alusión a esa entrevista en 'Planeta Calleja' en la que, por primera vez, relató el calvario que supuso tener que convivir con Jesús Aguirre, el segundo marido de su madre, la duquesa de Alba. Unas declaraciones contundentes en las que le tachaba de poco humano que le han valido el aplauso de la prensa y la opinión pública.

