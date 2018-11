26 nov 2018

La casa de 'GH VIP' tiene el poder de aislar a sus concursantes de todo lo que sucede en el mundo real, pero también de no ser conscientes del todo de lo que pasa dentro. Vamos, que se pierde la perspectiva. Aurah Ruiz, última expulsada, acaba de comprobarlo.

Ayer, la extronista se sentaba en el plató de 'El debate' para someterse a la entrevista de Sandra Barneda y, como era de esperar, fue preguntada por los comentarios que ha realizado su pareja, Suso Álvarez, de corte despectivo contra las mujeres. Esta aseguró que se ha dado cuenta de ello una vez fuera y que, por supuesto, le parecen intolerables.

He visto cosas de Suso fuera que no me han gustado nada"

"Se equivocó muchas veces. He visto cosas fuera que no me han gustado nada", comenzaba diciendo sobre Suso antes de ser más clara y específica sobre a qué se estaba refiriendo: "Comentarios que no me gustaría que me los hiciera a mí, ni a ninguna otra mujer de este mundo".

Ruiz sí que reconoció que, a veces, se dio cuenta de que su pareja no estaba teniendo un comportamiento adecuado. Entonces, ¿por qué calló? "Veía a Suso muy inseguro. Quise tapar la llama que se estaba avivando", se justificaba ante la atenta mirada de la presentadora.

Tampoco obvió el tema de su reencuentro con su hijo dos meses después. Porque, recordemos, Aurah confesó poco después de comenzar el 'reality' que nunca había estado más de cuatro días alejada de Nyan, su hijo que está enfermo desde que nació.

"El encuentro con mi hijo fue impactante. Tuve que controlarme para no asustarlo", explicaba tratando de contener la emoción. Y advertía que no sabía si Suso podría estar a su lado una vez abandone la casa justamente por esta situación familiar que ella tiene: "Yo tengo una responsabilidad muy grande y no sé si él está preparado para eso".

