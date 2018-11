26 nov 2018 Kamila Barca

Sandra Barneda expulsó a Hugo Castejón del debate de 'GH VIP' por su comportamiento. El cantante, ex de Marta Sánchez y defensor de Miriam Saavedra en el debate de GH VIP 6, se ha vuelto en contra de sus compañeros, y de la propia presentadora.

"¿Tú sabes lo que es calmarse? Pues cálmate", le decía Sandra Barneda, a la que agotaba la paciencia por la tensión acumulada con Hugo Castejón de debates anteriores.

Hugo y Aurah mantenían una calurosa conversación en la que ninguno de los dos dejaba hablar al otro. Hugo aseguró que defiende con tanto ímpetu a Miriam por el cariño que le tiene, y prometió defenderla a capa y espada. Sin embargo, el comportamiento del defensor de Miriam Saavedra no está ayudándole mucho con esa postura.

Después de pedirle en varias ocasiones que se calmase, Hugo seguía insistiendo y repitiendo: "¿Puedo hablar?". La presentadora terminó echándole del plató y recordando a los allí presentes que "la gente en casa quiere vuestras opiniones, no quiere vuestros gritos".

Sandra no está dispuesta a tolerar ciertas actitudes en plató, y aunque reconocía que no le hace ninguna gracia echar a nadie fuera, no piensa aguantar estos comportamientos.

