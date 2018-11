26 nov 2018

Las cosas en 'Gran Hermano VIP' siguen igual. La convivencia entre los concursantes cada vez es más difícil y aunque se ven las 24 horas del día en la misma casa, hay dos claros grupos muy diferenciados. Uno de ellos está solamente formado por dos personas: Miriam Saavedra y El Koala, nominados y salvados a la vez, semana tras semana.

El resto de concursantes no aguanta más a la peruana pero sin duda, Mónica Hoyos es la que más enfrentamientos tiene con la ex del padre de su hija, Carlos Lozano. Su última bronca ha tenido un claro objetivo, y aunque suene muy ridículo, los culpables han sido unos kiwis y un punto extra.

Miriam Saavedra fue la elegida para tener un voto más en sus nominaciones y parece que ya tiene un claro objetivo: Mónica Hoyos. Esto no le sentó nada bien a la susodicha y en ese momento comenzó una nueva bronca dentro de la casa de 'GH VIP'. "Después no me pidas comida, mi amor", le reprochaba a Miriam.

Ambas, entraron en una discusión en las que los insultos y desprecios fueron los protagonistas. Horas más tarde, la madre de la hija de Carlos Lozano se arrepintió: "No todo vale. No quiero darle este ejemplo a mi hija. Esto no tiene precio", afirmaba en el confesionario Mónica Hoyos.

