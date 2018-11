30 nov 2018

Ayer, Omar Montes se sentó en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para hablar de su relación con Chabelita Pantoja, del robo que había sufrido en su casa y de su carrera musical. Porque, aunque algunos no lo crean, él ya era un trapero conocido antes de que saliera a la luz su noviazgo con la hija de Isabel Pantoja.

Dejó muy claro esto último delante de los colaboradores del espacio matutino de Telecinco. "Toñi Moreno me invitaba a su plató a cantar mis canciones cuando yo no era conocido, cuando yo no estaba con nadie, por eso yo siempre lo digo, yo soy cantante y he llegado a las cosas por mí", comenzaba contando el joven.

"Yo hago trap, música urbana, yo a mi publico ya había llegado hace un año, ahora yo he llegado a más personas, pero a mi público ya había llegado", les recordaba a los colaboradores cuando le echaban en cara que, si era conocido, era gracias a Chabelita.

"Yo lo agradezco, me gustaría que otros artistas también tuviesen esta oportunidad", añadía antes de que Alessandro Lequio soltase una coletilla que no le sentó nada bien a Omar: "Pues nada que se enrollen con Chabelita y cantan".

Montes no se quedó callado y le soltó un 'zasca' de campeonato a Alessandro: "O que se enrollen con Ana Obregon, ¿no?". Fin de la discusión entre risas del público. Si algo ha demostrado Omar en estos meses, es la rapidez a la hora de contestar.

