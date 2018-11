27 nov 2018

Era un 'run run' desde hace semanas y, ahora, es un hecho confirmado. Tal y como ha publicado la web de la revista 'Hola' tras consultar fuentes cercanas a Alfred y Amaia, la pareja que nació en la Academia de 'OT 2017' ha puesto punto y final a su relación.

Ayer mismo la revista 'Qué me dices' publicaba unas imágenes en las que se aseguraba que Amaia, que aparecía con una caja entre las manos, había ido a casa de Alfred a recoger sus cosas. Las instantáneas se sumaban a las informaciones ofrecidas desde 'Cazamariposas' hace un mes que apuntaban a que ella estaba comenzando con un cantante de un grupo madrileño.

Sin embargo, una publicación en Instagram de Alfred la pasada semana, celebrando el primer aniversario de su actuación conjunta en el 'talent' de TVE de 'City of the stars', desconcertaba a los medios, que no sabíamos si el punto y final era efectivo o tan solo estaban atravesando un bache.

Almaia, como se les conoció desde que el romance se hizo oficial, nos representaron en Eurovisión 2018 con 'Tu canción'. Ahora, pasan a engrosar la lista de parejas salidas de 'Operación Triunfo' a las que se les acabó, antes o después, el amor.

