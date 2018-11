28 nov 2018

Se acabó. Almaia ha roto. Ayer por la tarde se confirmaba que Alfred García y Amaia Romero, que comenzaron su historia de amor en la Academia de 'OT 2017', habían puesto punto y final a su relación después de un año.

Horas antes de que eso sucediera, él hacía un extraño movimiento en su cuenta de Instagram: colgaba nueve fotos en negro y, tras quitar su imagen de perfil, la dejaba también en ese color. Como queriendo demostrar al mundo que estaba de 'luto' tras el fracaso sentimetal.

Esta es la imagen que presentaba el perfil de Alfred ayer por la tarde. pinit

La semana pasada, ambos acudieron a la gala People in red y posaban por separado, alimentando esos rumores de ruptura que habían comenzado semanas atrás, cuando el programa 'Cazamariposas' sostenía que Amaia estaba conociendo a otra persona.

Sin embargo, ella misma, preguntada en esa alfombra roja, no daba por buenas las informaciones. Tampoco las desmentía. Jugaba a un despiste que el propio Alfred había alimentado colgando una imagen del primer aniversario de su 'City in the stars'.

Ahora solo cabe esperar que uno de los dos ofrezca unas declaraciones para ver si nos explican los motivos de una separación que deja, a su vez, a sus fans con el corazón roto.

