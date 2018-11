29 nov 2018

Cepeda vuelve a estar en el ojo del huracán. El extriunfito acudió como invitado a las gala 10 de Operación Triunfo 2018 y, además de cantar uno de los singles de su primer trabajo, el cantante tuvo tiempo de conocer personalmente a los concursantes de esta nueva edición.

El ex de Aitana no dejó pasar la oportunidad de fotografiarse con una de las triunfitas expulsadas del programa. Y no es otra que Marilia. La benjamina de ‘OT 2018’, que fue expulsada en la gala 9, pasó un rato con Cepeda y ambos decidieron capturar el momento y colgarlo en sus respectivas redes sociales. Los comentarios no se hicieron espera y ya se especula si se trata de un primer acercamiento entre ambos.

“Ya son falta que empiecen a salir”, "veo nueva pareja” o “de los creadores de Aiteda llega…”, son algunas de los comentarios que pueden leerse en la publicación de Cepeda, quien escribió “Adoptada” como pie de foto. Hubo quien vio con humor esta imagen y comentó “Sois la resistencia”, haciendo referencia a que ambos estuvieron numerados varias veces consecutivas y consiguieron quedarse dentro de la academia.

El tiempo dirá si se trata del comienzo de una bonita amistad o, como en el caso de Aitana, comienza un nuevo amor en la vida de ambos.

