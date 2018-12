22 dic 2018

Risto Mejide está orgulloso de Laura Escanes. Eso es lo que ha escrito en una imagen compartida en su perfil de Instagram. "My love. Proud of you #toelrrato", ha escrito. No sabemos bien si se refiere al maravilloso año profesional de su mujer o es por alguna novedad que todavía no sabemos.

Sea como sea, y como suele pasar cada vez que la pareja comparte alguna romántica imagen en sus perfiles de Instagram, Laura ha sido atacada. "Pero esta chica es tonta o lo parece. Sale siempre con la cara que parece que es tonta", ha escrito una usuaria.

Rápidamente, Risto Mejide ha salido en defensa de su mujer con un comentario que ha recibido más de 700 'likes'. "Si nos ponemos a juzgar la inteligencia de la gente por la cara que pone en las fotos, no sale usted precisamente bien parada. Un besito", ha sido la respuesta Risto en defensa de Laura Escanes.

