29 nov 2018

Cada vez quedan menos en la Academia de 'OT 2018' y, por lo tanto, las papeletas para salir nominado semana tras semana son mayores. Si no, que se lo pregunten a Marta que, poco después de que la audiencia la salvase de la expulsión, se veía de nuevo en la posición de riesgo.

Era Ana Torroja la encargada de recalcar los fallos que iban a llevarla a estar, de nuevo, en la cuerda floja: "Tu voz ha estado un poco temblorosa y tus nervios te han jugado una mala pasada". Y eso que Joe Pérez-Orive les había dicho, tanto a ella como a María, que se había visto a "dos grandes artistas" sobre el escenario.

También Torroja se dirigía a la otra nominada de la noche, Sabela. "Hoy no has brillado como otras veces. Vocalmente has estado muy bien, pero me ha faltado ver más emoción", le decía a la gallega, que había puesto el listón de su nivel muy alto en semanas anteriores y jugó en su contra.

