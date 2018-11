29 nov 2018

La semana pasada enseñó un pecho a toda España y publicó una foto desde el váter en su cuenta de Instagram. Quizás, a María Villar le haya pasado factura esa 'naturalidad' que para muchos era una salida de tono. Así que anoche, en la gala 10 de 'OT 2018', fue la elegida por la audiencia para abandonar la Academia.

La joven, que cantó 'Because the night', recibió la sorpresa de su novio. Pablo, nada más terinar la actuación. Una visita marcada por la polémica por las palabras de este sobre qué es lo que más echaba de menos de ella. Pero que no se preocupe, que ya no va a tener que echarlo de menos...

María se quedó con el 43% de los votos frente al 57%, apoyo que recibió la compañera con la que se batía por seguir en liza, Marta. Esta última, está nominada otra vez para la próxima semana, así que vivirá de nuevo una semana tensa para intentar escapar de la salida de la Academia.

