30 nov 2018

La victoria anoche de El Koala ante Tony Spina, que acabó por ser el expulsado de la casa de 'GH VIP', fue abrumadora: dos tercios de la audiencia respaldaron al cantante que tuvo que ver como su compañero, con el que ha trabado buena amistad, abandonaba Guadalix de la Sierra.

Eso sí, antes de que Jorge Javier Vázquez leyera el nombre del expulsado, les mostró un vídeo con las diferencias que han tenido en este par de meses de convivencia. Le restaban importancia. "Son distintas visiones que hemos tenido, nos pedimos perdón y ya está", manifestaba Tony.

Creo que he sido un buen gran hermano en toda regla"

Ya conocida la decisión, el italiano valoraba su paso por el programa y cree que, ahora, empieza una nueva vida para él: "Era un reto personal y lo he superado… Ahora que empieza la etapa más bonita, me gustaría formar parte de ella. No me gustaría perdérmela por nada del mundo. Ojalá el mundo me dé la oportunidad… Creo que he sido un buen gran hermano en toda regla".

En plató,y tras conocerse que Suso y Asraf Beno ya son finalistas y que Miriam Saavedra, Mónica Hoyos y El Koala están nominados, Spina dio su opinión sobre lo que va a suceder: "Por el morbo, creo que la audiencia echará al cantante para ver un duelo entre Mónica y Miriam".

Más noticias de 'GH VIP'...

- 'GH VIP': el golpe bajo de Suso a Aurah Ruiz

- 'GH VIP': expulsan del debate a Hugo Castejón, defensor de Miriam

- 'GH VIP': nueva bronca entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos