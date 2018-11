30 nov 2018

Al final, la tensión a la que se están sometiendo públicamente Kiko Matamoros y Makoke, les está pasando factura y muestran pequeñas grietas de debilidad de vez en cuando ante la audiencia. Ayer, el turno fue para él, que acudió al plató de 'Sálvame' como defensor de la audiencia y acabó ahondando, de nuevo, en la situación personal que está viviendo.

En concreto, lo que le duele es el distanciamiento de su hija Anita, quizás porque sobrevuela sobre su cabeza la sombra de una situación como las que atravesó en el pasado con sus hijos Laura y Diego -aunque las probabilidades de que esta vaya sentándose de plató en plató, son bastante menores-.

Kiko se rompía al reconocer que le había mandado un mensaje a su hija por la mañana y que a esas horas, bien entrada la tarde, no había obtenido respuesta. "Me da miedo volver a pasar por lo que ya he pasado y las consecuencias. Estoy destrozado porque no quiero pasar otra vez por la misma situación", sentenciaba con la voz quebrada.

El día anterior, Makoke había asegurado que Anita le había dicho muchas veces, en los últimos años, que se separase de su padre. Unas palabras que también han herido a un Matamoros que tiene la oportunidad de limar asperezas en persona, puesto que la joven se encuentra este fin de semana en Madrid.

