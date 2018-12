10 dic 2018

Las peleas entre la familia Matamoros sigue siendo uno de los temas principales de la televisión. La mala relación que Diego Matamoros y Kiko Matamoros tienen, es más que sabido. Por eso, el colaborador de 'Sálvame' acudió el pasado domingo, 9 de diciembre, a 'Viva la vida', programa presentado por Emma García.

Allí, Kiko no tuvo reparos en hablar de su hijo aprovechando que este hizo un polideluxe en el que terminó llorando. No fueron precisamente elogios los que le dedicó en pleno directo: "Se arrepiente de cara al exterior y dice que no lo va a hacer más y que se ha equivocado, pero en cuanto puede, se mete otra vez por la rendija para hacerse un plató, un polígrafo, una revista y lo que haga falta".

En ese momento, el público no dudó en abuchearle y dar su opinión, algo que Matamoros no toleró: "Señora, yo hablo de mi vida, no de la vida de mi hijo. ¿Es lo mismo? Usted de verdad... Hay que ir más al colegio". Unas palabras que obligaron a Emma García a pararle los pies.

La presentadora, para rebajar la tensión que se vivía en aquel momento, le pregunto lo siguiente: "Tu hijo se parece a ti, ¿verdad?", a lo que Kiko contestó tajante: "No me llega a la suela de los zapatos. Más bien parece el hermano tonto de Belén Esteban".

