Bertín Osborne estrenó este viernes 30 de noviembre la nueva entrega de su programa 'Mi casa es la tuya' y Lolita Flores fue la encargada de reinaugurar el espacio de Telecinco. En un casa en Marbella, la misma en la que Osborne grabó los especiales 'Mi casa es la vuestra', el cantante se reunía con una de las artistas del clan Flores para hacer un repaso de su vida.

Lolita se abrió en canal para explicar a Bertín los tiempos más duros que había vivido, sobre todo cuando nadie la llamaba y no entraba dinero en casa. "He tenido que pedir dinero para comer y para vivir. Y para pagar la hipoteca. A mi hermana, claro", explicó.

Una etapa feliz

Por suerte, esos tiempos pasaron y ahora puede presumir de lo bien que le van las cosas. Protagoniza obras de teatro y se ha convertido en un miembro imprescindible del jurado del programa de televisión 'Tu cara me suena', uno de los formatos más exitosos de la pequeña pantalla.

"Ahora no me puedo quejar. Estoy al día con Hacienda. Tengo trabajo y puedo pagar. Estoy de alquiler, como la mayoría de los españoles... Tengo salud, gente que me quiere muchísimo. Estoy trabajando en lo que me gusta, lleno los teatros, la gente me aplaude... No puedo pedir más", confesó Lolita.

Para que esta estapa sea redonda, a Lolita Flores solo le falta encontrar el amor, pero no tiene prisa. "Ya vendrá. Porque si también lo tuviera, esto ya sería, en fin, no sé cómo explicarlo. Sería la reina del Chantecler", afirmó entre risas.

Hija de Lola Flores

Esta felicidad actual contrata con los tiempos duros que tuvo que atravesar durante su juventud por la gran popularidad de su madre, Lola Flores. "Por ser Lolita Flores tuve que renunciar a ser libre, tienes que medir dónde vas, qué dices, quién eres, y yo soy gitana, me gusta la libertad". Una condición que, aún a día de hoy, sigue marcando su vida de alguna forma. "Yo ahora me quedaría en pelotas y me metería en el agua, pero no puedo por quién soy".

