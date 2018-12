2 dic 2018

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke no ha terminado. Anoche, la malagueña se sometió al polígrafo de 'Sábado Deluxe' para aclarar todas las verdades y mentiras sobre la tormentosa relación que ambos mantuvieron durante más de 15 años.

La entrevista estuvo marcada por las infidelidades de Matamoros y todos los problemas familiares, pero el gran descubrimiento fue la confirmación del encuentro que la modelo y el famoso actor, Brad Pitt, tuvieron hace años. Ya se había hablado de ello y ahora el polígrafo le da la razón a Makoke, que desveló todos los detalles de su relación.

Se conocieron en España durante la promoción de la película ‘Siete años en el Tibet’ y según la ex de Kiko, no hubo mucha química entre ambos: "Estuve un jueves con él y el viernes nos fuimos a pasar el finde a Valladolid. Yo estaba deseando que fuera domingo para irme". "Comimos en la cama y a mí no me gustaba eso", reveló.

Un encuentro fugaz en el que, según Makoke, el ex de Angelina Jolie olía muy bien y era muy romántico: "Dormimos haciendo la cucharita". ¡Incluso le invitó a pasar el fin de año con él a Los Ángeles!

