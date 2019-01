10 ene 2019

Parece que Brad Pitt está dispuesto a llegar donde haga falta para que Makoke pare de hablar de él. Para que desmienta esa historia que lleva años sosteniendo y que ha vuelto a traer a la actualidad. Esa que habla de que se conocieron en Madrid en los años 90 y que pasaron un fin de semana en una finca de Valladolid.

La pasada semana, 'Sálvame' recibió un comunicado, presuntamente de la agencia de representación del actor, en el que pedía que la ex de Kiko Matamoros rectificase. Ella, que no se creyó que esa agencia fuese tal sino una mano negra que trata de desacreditarla, no se retractó y prosiguió con su versión.

Sin embargo, hay quienes se han encargado de dar otra de los hechos. Entre ellos, Gustavo González, que sostiene que, con quien sí estuvo Brad, fue con otra actriz española. Concretamente, con Mar Saura, con quien sí hay fotos saliendo de una discoteca en aquel paso del ex de Angelina Jolie, en 1997, por nuestro país cuando vino a presentar 'Siete años en el Tibet'.

Unas imágenes que han vuelto a salir a la luz y que están recorriendo los medios de comunicación y las redes sociales. En ellas se puede ver cómo él sale en primer plano y ella trata de guardar un discreto segundo plano ante la maraña de fotógrafos que debían estar esperando su salida.

Por si fuera poco, Gustavo advirtió el pasado fin de semana en 'Socialité' que era imposible que Pitt cenase una hanburguesa cuando estuvo con Makoke, puesto que es vegetariano. ¿Se le ha ido de las manos la historia a esta? ¿Quién miente y quién dice la verdad? Y, sobre todo, ¿se pronunciará realmente Brad para aclarar qué es lo que pasó esa noche?

