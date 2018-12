4 dic 2018

Parece que el premio al Balón de Oro ha empañado muchos otros detalles que se sucedieron a lo largo de toda la noche. No solo fue Luca Modrik, jugador de Real Madrid, el protagonista de la noche. La noruega Ada Hegerberg ha sido la primera futbolista en conseguir el premio a la mejor jugadora del mundo.

Sin embargo, toda su felicidad se empañó cuando el presentador de la gala, el DJ Martin Solveig hizo una pregunta muy poco impertinente: "¿Sabes perrear?", preguntó. En seguida, la cara de la noruega cambió completamente y terminó yéndose del escenario.

Acaba de ganar el Balón de Oro y le preguntan si sabe hacer twerking. La cara de hartazgo de @AdaStolsmo lo dice todo. pic.twitter.com/Vz5dIZ1GhK — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) 3 de diciembre de 2018

En seguida, la pregunta dio mil vueltas al mundo y aunque el 'DJ' se terminara disculpando, las redes no pararon de comentar la situación tan incomoda allí vivida. En 'El programa de Ana Rosa' esta pregunta también ha sido motivo de debate. Tanto, que la propia presentadora no se ha cortado un pelo en decir lo que realmente piensa. "El presentador es definitivamente imbécil. Imbécil. Iba a decir gilipollas, pero me parecía mal", afirmaba contundente.

