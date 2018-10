19 oct 2018

Sucedió hace ocho años, pero Ana Rosa Quintana ha decidido contarlo ahora. Aprovechando que hoy se celebra el Día Mundial contra el cáncer de mama, la presentadora ha revelado que ella también lo padeció y ha explicado por qué se calló en su momento.

"No lo conté porque mis hijos tenían seis años y mi madre aún vivía y no quería preocuparles. Me prometí que no lo contaría hasta que ella me faltara", han sido sus palabras ante sus compañeros en el plató de su programa.

cualquiera puede padecer un cáncer"

Además, ha querido lanzar un mensaje de concienciación sobre la necesidad de prevenir: "Han pasado ocho años, me hago mis revisiones cada seis meses o un año, ya estoy dada de alta pero sigo haciéndolas porque quiero".

"Que sigamos con nuestra vida, que es divertirse, vivir... y que esto, tal y como es nuestro mundo, cualquiera puede padecer un cáncer", concluye en tono positivo.

