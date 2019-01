8 ene 2019

Se abre una nueva etapa para Ricky Merino. El triunfito fue uno de los primeros en salir expulsado de la academia de 'Operación Triunfo 2017'. Sin embargo, ha sabido como buscarse un hueco en la televisión y en 'OT 18' fue uno de los encargados de amenizar la noche en la academia una vez terminadas las galas.

Ahora, le ha salido un nuevo trabajo y es el de colaborador. Formará parte de la plantilla de 'Zapeando' comentando 'La Voz', el nuevo programa de música de Antena Tres. Compartirá silla con Chenoa, de quién ha sido fan desde muy pequeño.

De hecho, fue precisamente ayer cuando en pleno directo del programa, la cantante averiguó quién fue el ladrón que le robó la placa del buzón hace 15 años. Aquellos que estén pensando que Ricky Merino fue el ladronzuelo, estáis en lo correcto.

"Perdóname por aquello que hice a los 15 años en Mallorca. Tú ya sabes de lo que te estoy hablando. A los 15 años le robé la placa del buzón a Chenoa. Entré en su casa y en un momento desesperado de fan total se la robé", confesaba Ricky. Chenoa no daba crédito a sus palabras: "Hace 15 años mis padres me comunicaron que faltaba la placa del buzón. Yo ya no vivía con ellos. 15 años después me estoy enterando de esto, que es muy fuerte. Tenemos fotos casi cada año. Yo lo he visto crecer prácticamente y nunca me lo había confesado", explicaba estupefacta.

